Allarme nella serata di ieri per una violenta rissa in piazza Matteotti a Cagliari. Dieci le persone coinvolte, con un giovane finito a terra e preso ripetutamente a calci e pugno.

Immediato l’intervento della polizia locale, che ha messo in fuga i presenti e fermato due persone: uno degli aggressori e il ragazzo che stava subendo le percosse. Entrambi presentavano evidenti ferite, uno in particolare con lesioni lacero-contuse al volto e alla schiena. Sul posto, quindi, anche l’arrivo con due ambulanze del personale del 118.

Uno dei due uomini ha inizialmente rifiutato l’assistenza sanitaria ed è stato portato al Comando per gli adempimenti di rito, mentre il secondo è stato accompagnato in ospedale e piantonato dagli agenti. Dopo gli accertamenti sanitari e le dimissioni, anche lui è stato accompagnato al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica per il fotosegnalamento e l’identificazione.

I due, entrambi di nazionalità algerina, di 27 e 18 anni, sono stati denunciati a piede libero per i reati di rissa e lesioni personali, e successivamente rimessi in libertà.

