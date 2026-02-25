È stata posticipata a domattina la partenza della Blue Ocean A. La nave cargo, battente bandiera caraibica di Saint Kitts and Nevis, dopo il rischio naufragio nelle acque di Carloforte, era stata bloccata nel porto di Cagliari in seguito ai controlli sulla sicurezza che avevano evidenziato diverse irregolarità a bordo.

Ieri la notizia: la nave è stata liberata ed è pronta a lasciare l’Isola. La partenza, prevista per oggi, è stata rimandata. La Blue Ocean A verrà rimorchiata da un rimorchiatore siciliano (già in porto) con destinazione Turchia.

Alle attività di disormeggio e uscita dal porto di Cagliari parteciperanno i Piloti del Porto di Cagliari e due rimorchiatori della società Rimorchiatori Sardi.

