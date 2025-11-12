Is Mirrionis, il palazzo occupato dopo l’omicidio: «Spaccio e prostituzione, la legge non ci tutela»I figli di Venerato Sardu, ucciso nel suo appartamento in via Ogliastra nel 2023: «Lo stanno ammazzando un’altra volta»
«Così stanno uccidendo nostro padre una seconda volta». Isabel Sardu, con la sorella Daniela e il fratello Renzo, osservano la palazzina di via Ogliastra 21, a Is Mirrionis: impossibile dimenticare qual tragico 16 febbraio del 2023, giorno in cui il loro papà, Venerato Sardu, 75 anni, è stato ammazzato nel suo appartamento dall’inquilino Fabrizio Congiu, condannato poi a trent’anni per l’omicidio del padrone di casa.
E ora, a distanza di due anni e mezzo, i tre figli non solo continuano a piangere il loro padre, ma si trovano ad affrontare un incubo: l’edificio di via Ogliastra è nelle mani di alcuni sbandati che lo occupano abusivamente per portare avanti anche attività illecite. «Non sappiamo più cosa fare. C’è un’inquilina che dovrebbe essere mandata via: dopo tre tentativi non è mai più stata fissata alcuna data per l’esecuzione dello sfratto dall’ufficiale giudiziario». Non solo: «Tossicodipendenti e pregiudicati entrano come e quando vogliono. E dai vicini sappiamo che c’è anche un giro di prostituzione. Abbiamo presentato decine e decine di querele e istanze. Ma non è mai cambiato niente. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni».
