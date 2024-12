Nella tarda serata di ieri è stato completato l'intervento di riparazione della condotta di via Angioy a Cagliari interessata da un guasto improvviso. L'intervento è stato reso particolarmente difficoltoso dalla presenza di altri sottoservizi, in particolare una cabina della rete elettrica: per evitare allagamenti è stato necessario sospendere l'erogazione idrica nell'ultimo tratto della strada fino al completamento dei lavori.

Terminato il cantiere, i tecnici di Abbanoa hanno immediatamente ripristinato l'erogazione dell’acqua. Nei prossimi giorni, una volta stabilizzato il terreno oggetto dello scavo, si procederà a completare la pavimentazione stradale.

