Dalle 7.30 di stamattina – dopo 675 giorni di chiusura – ha riaperto via Roma a Cagliari. Almeno il primo tratto, quello tra piazza Ingrao e via dei Mille. Non per tutti: l’ingresso è previsto solo per residenti e commercianti, in attesa dei lavori sulla seconda parte ossia quella che arriverà fino al largo Carlo Felice (dal 3 febbraio, lunedì prossimo). Per questo motivo, il Comune ha individuato una serie di modifiche alla viabilità.

Per quanto riguarda la circolazione dei veicoli, è possibile accedere a via Roma da tre punti: viale Regina Margherita, via XX settembre e viale Bonaria. L’ingresso nel quartiere Marina potrà avvenire sia da via Lepanto sia da via Cavour. L’uscita, invece, è soltanto da via dei Pisani. La circolazione resta identica nel resto del quartiere, nel rispetto degli orari della Ztl.

Come già anticipato negli scorsi giorni, quattro aree pedonali, sempre nel quartiere Marina, sono in vigore da oggi e per tutti i giorni della settimana (24 ore su 24):

- via Cavour nel tratto compreso tra via S. Eulalia e via Lepanto;

- via dei Mille nel tratto compreso tra via Cavour e via Roma, compresa la traversa;

- via S. Eulalia nel tratto compreso tra via Sicilia e via Cavour;

- via Porcile nel tratto compreso tra via Cavour e via Sardegna.

La riapertura del primo tratto di via Roma, complice il fatto che non siano terminati i lavori, ha portato il Comune di Cagliari a definire la pedonalizzazione del primo tratto: questo per motivi di sicurezza, vista l'impossibilità di uscire dal quartiere Marina in corrispondenza del cantiere nel secondo lotto.

Sarà garantito l'accesso per carico e scarico dalle 7 alle 11 nei giorni feriali, per una durata di 15 minuti. Nelle strade indicate divieto alla circolazione e alla sosta di tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per quelli destinati ai servizi per i disabili, di soccorso, di polizia ed emergenza.

I nuovi parcheggi, appena tracciati, del primo tratto di via Roma saranno dedicati ai residenti della Marina in attesa della riapertura completa della strada. La circolazione nei due sensi di marcia proseguirà, come avviene già da due anni, soltanto nel tratto lato mare.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata