Riapre l’area cani sulla spiaggia del Poetto, di fronte all’ospedale Marino. Ad annunciarlo è l’assessore comunale di Cagliari, Luisa Giua Marassi, che tra le sue deleghe oltre all’Igiene del suolo ha anche quella della gestione faunistica.

«Un altro passo in avanti per riportare decoro e pulizia nella nostra città.

Stavolta tocca ai nostri amici a quattro zampe e ai loro proprietari», spiega l’esponente della Giunta Zedda. In poco tempo sono stati trovati i fondi per l’intervento di ripristino della perimetrazione dell’area, che prevede anche un’isola ecologica dedicata.

«In questo modo è stato raggiunto un obiettivo al quale ci siamo dedicati fin dall’inizio del mandato, come Giunta e come assessorato: ripristinare l’unica area cani presente nella spiaggia del Poetto era un segnale necessario per la città. Ora l’area sarà fruibile sino al termine della stagione estiva, prevista dall’ordinanza regionale per il 31 ottobre».

