Le ha sferrato un pugno in faccia alla fermata del bus. L’ultima di una serie di aggressioni che andava avanti da tre anni. Per questo una donna di Cagliari ha deciso di denunciare il marito, un trentacinquenne residente a Ivrea.

I carabinieri sono intervenuti a seguito della richiesta di intervento arrivata al 112: la vittima dei maltrattamenti, visibilmente scossa, aveva segnalato di essere stata aggredita dal marito vicino alla fermata, in pieno centro. Successivamente accompagnata in caserma per ricevere il necessario sostegno, ha formalizzato querela nei confronti del coniuge. Ha raccontato di minacce, controllo ossessivo dei dispositivi elettronici e percosse che andavano avanti da tre anni.

Il marito è stato arrestato e portato in cella a Uta. Contestualmente, è stata immediatamente attivata la rete di protezione e supporto messa in campo dalle istituzioni, così da garantire alla donna adeguata assistenza sotto il profilo sia psicologico che sociale.

