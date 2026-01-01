Botti in piazza Yenne a Cagliari per i festeggiamenti di Capodanno. A farne le spese una ragazza, ferita alla mandibola da un petardo lanciato sulla folla.

La giovane è stata trasportata al pronto soccorso del Santissima Trinità dal personale del 118.

Un giovane invece è stato portato al Brotzu in stato di coma etilico. Nella notte ci sono stati altri interventi dal personale del 118 per diverse persone in stato di ebrezza, senza però che ci si sia stato bisogno di accompagnarle al pronto soccorso.

Roberto Carta

