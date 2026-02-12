Tragedia sfiorata questo pomeriggio nei parcheggi dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove un grosso pino, sradicato dalla furia del vento, è crollato su un’auto in sosta. Per fortuna all’interno del veicolo, di proprietà di un infermiere, non c’era nessuno.

Il tronco si è abbattuto sull’area parcheggi danneggiando la parte anteriore di una Jeep, mentre le fronde hanno raggiunto le scale del primo piano dell’ospedale. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno immediatamente transennato la zona e, dopo averla messa in sicurezza, hanno sezionato il tronco in più parti per consentirne la rimozione.

Analoga dinamica anche all’Asl di via Romagna, dove un vecchio albero non ha retto alla forza delle raffiche che oggi stanno sferzando l’intera Isola, capoluogo compreso. Se in città i danni sono stati più contenuti rispetto ad altre zone – in particolare nei settori orientali e settentrionali della Sardegna – i disagi non sono comunque mancati.

Sugli episodi è intervenuto il segretario della Fials, Paolo Cugliara: «Siamo consapevoli che oggi il vento abbia soffiato con raffiche violentissime, ma sappiamo altrettanto bene che la manutenzione del verde nelle strutture e nelle aree afferenti alla Asl di Cagliari sembra lasciare molto a desiderare, con tutti i rischi che questo comporta». «L’albero caduto in via Romagna – sottolinea il sindacalista – era pericolante da tempo. Quanto accaduto era purtroppo ampiamente prevedibile».

