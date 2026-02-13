La furia del maltempo torna a colpire Cagliari, con raffiche di vento che stanno sferzando la città e decine di richieste di intervento ai vigili del fuoco per crollo di alberi, tetti e pannelli fotovoltaici divelti, e per la messa in sicurezza e verifiche di stabilità in molti edifici con la rimozione di parti pericolanti.

Numerose le segnalazioni anche per cavi e pali divelti delle linee elettriche e telefoniche.

Un altro intervento per un palo divelto (foto vigili del fuoco)

Già 80 gli interventi effettuati in mattinata, più di 90 quelli ancora in coda gestiti dalla sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco. In totale sono 10 le squadre di pronto intervento sul campo fra la centrale operativa di viale Guglielmo Marconi e i distaccamenti provinciali.

