Investimento di pedone davanti al Santissima Trinità in via Is Mirrionis a Cagliari.

L’incidente è avvenuto verso le 6,30: l’auto dopo aver travolto una persona che sembra stesse attraversando sulle strisce si è rovesciata.

Il conducente e l’uomo investito sono stati soccorsi dal 118 e portati subito nell’ospedale davanti al luogo dell’incidente.

A entrambi è stato assegnato un codice rosso vista la dinamica di quanto accaduto, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale.

