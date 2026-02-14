Cagliari, auto travolge una persona sulle strisce e si ribalta: due feriti in ospedaleLo schianto davanti al Santissima Trinità, conducente e investito soccorsi in codice rosso
Investimento di pedone davanti al Santissima Trinità in via Is Mirrionis a Cagliari.
L’incidente è avvenuto verso le 6,30: l’auto dopo aver travolto una persona che sembra stesse attraversando sulle strisce si è rovesciata.
Il conducente e l’uomo investito sono stati soccorsi dal 118 e portati subito nell’ospedale davanti al luogo dell’incidente.
A entrambi è stato assegnato un codice rosso vista la dinamica di quanto accaduto, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.
Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale.