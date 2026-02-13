Operazione antidroga della Squadra Mobile nel quartiere di Mulinu Becciu, a Cagliari, dove nella mattinata di ieri è scattato un blitz all’interno dell’abitazione di un ventenne, da giorni sotto osservazione dagli investigatori.

Il giovane era infatti monitorato dai “Falchi” della Squadra Mobile, che avevano notato un sospetto e continuo via vai di persone, ritenuto probabile attività di spaccio al dettaglio. Gli elementi raccolti nel corso dei servizi di osservazione hanno poi portato gli agenti alla perquisizione domiciliare.

All’alba, i poliziotti hanno fatto accesso nell’appartamento sorprendendo il ragazzo in casa. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati circa 140 grammi di marijuana e 270 grammi di hashish, custoditi in buste sottovuoto e confezioni ermetiche. Trovata nell’abitazione anche una macchina per il sottovuoto perfettamente funzionante, oltre a bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Scoperti dagli agenti anche due fogli manoscritti con nominativi e contatti ritenuti direttamente riconducibili all’attività illecita.

Il giovane, incensurato, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella successiva udienza per direttissima è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata