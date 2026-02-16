Rapine e traffico di droga: maxi blitz della Polizia in tutto il Cagliaritano, 13 arrestiAl lavoro decine di agenti con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Volo e delle unità cinofile
Otto persone in carcere, cinque agli arresti domiciliari, una sottoposta all'obbligo di dimora.
Sono i provvedimenti eseguiti dall’alba di stamattina nell’ambito della vasta operazione denominata "Cavallo pazzo" della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, su Cagliari e provincia.
L’inchiesta riguarda gravi fatti di criminalità organizzata connessi a rapine, traffico di sostanze stupefacenti, atti persecutori e reati contro la Pubblica Amministrazione, emersi da una complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile.
Al lavoro numerosi equipaggi della Polizia di Stato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Volo e delle unità cinofile.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –
(Unioneonline)