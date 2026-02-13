Pedone investito in viale Trieste a Cagliari, di fronte alla Coop.

È successo questa mattina: l’uomo è stato travolto mentre attraversava la strada ed è caduto a terra. Le sue condizioni non sono gravi. 

Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia locale che ha svolto i rilievi. 

