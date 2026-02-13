l’incidente
13 febbraio 2026 alle 11:50aggiornato il 13 febbraio 2026 alle 11:51
Cagliari, pedone investito in viale TriesteLe sue condizioni non sono gravi. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia locale
Pedone investito in viale Trieste a Cagliari, di fronte alla Coop.
È successo questa mattina: l’uomo è stato travolto mentre attraversava la strada ed è caduto a terra. Le sue condizioni non sono gravi.
Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia locale che ha svolto i rilievi.
