Altri due trasporti sanitari d'urgenza nelle ultime ore dalla Sardegna per l'Aeronautica Militare. Il G650 del 31° Stormo di Ciampino ha effettuato una staffetta salvavita, decollando per prestare soccorso a due piccolissimi pazienti in critiche condizioni di salute.

Il velivolo è decollato inizialmente dalla base di Ciampino verso l'aeroporto di Cagliari per imbarcare il primo bimbo in imminente pericolo di vita. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza a Milano Linate dove è atterrato poco prima delle 15. Terminate le procedure necessarie, lo stesso equipaggio è partita per una seconda emergenza. Il velivolo si è diretto nuovamente a Cagliari per prelevare il secondo neonato. Il volo si è concluso con l'atterraggio a Roma Ciampino intorno alle 18:30.

Entrambe le missioni, richieste dalla Prefettura di Cagliari, sono state coordinate dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea 1^ Regione Aerea di Milano.

(Unioneonline/v.l.)

