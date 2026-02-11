Uno sparo per strada, in pieno giorno, che ha ferito per fortuna non gravemente, lo scorso 26 luglio, il 38enne Christian Pisano. È l’episodio per cui questa mattina, a conclusione delle relative vicende giudiziarie, è stato portato a Uta il 26enne Riccardo Stazzu, cagliaritano, che dovrà scontare una pena definitiva di 5 anni di reclusione per il reato di tentato omicidio.

Il giovane, nei giorni successivi all’episodio, aveva scelto di consegnarsi ai carabinieri.

Le indagini sul grave episodio di sangue, che aveva scosso il quartiere di Sant'Avendrace, avevano permesso, in breve tempo, di ricostruire la dinamica dell'evento e di raccogliere schiaccianti elementi a carico del giovane oggi arrestato e già destinatario di un decreto di fermo emesso dalla Procura.

(Unioneonline)

