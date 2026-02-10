La società Elecnor Servicios Proyectos Sardegna deve effettuare dei tagli stradali per conto di Enel. Dall’11 febbraio (domani) a Cagliari cambia il traffico nel vico II La Plaia, viale La Plaia e via San Paolo. 

Nel vico II La Plaia dall'11 al 23 febbraio 2026, nella fascia oraria 8 -18:

  • restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori;
  • istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora nel tratto interessato dai lavori;
  • istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori;
  • istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

Nel viale La Plaia dall'11 febbraio al 13 marzo 2026, nella fascia oraria 9 -18:

  • restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori;
  • istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora nel tratto interessato dai lavori;
  • istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori;
  • istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

Nella via San Paolo dal 23 febbraio al 7 marzo 2026, nella fascia oraria 9 -18:

  • restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori;
  • istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora nel tratto interessato dai lavori;
  • istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori;
  • istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata