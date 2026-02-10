viabilità
10 febbraio 2026 alle 16:56
Cagliari, scavi per la rete elettrica: cambia il traffico in viale La Playa e in via San PaoloRestringimenti di carreggiata e divieti di sosta a partire da domani, 11 febbraio
La società Elecnor Servicios Proyectos Sardegna deve effettuare dei tagli stradali per conto di Enel. Dall’11 febbraio (domani) a Cagliari cambia il traffico nel vico II La Plaia, viale La Plaia e via San Paolo.
Nel vico II La Plaia dall'11 al 23 febbraio 2026, nella fascia oraria 8 -18:
- restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
Nel viale La Plaia dall'11 febbraio al 13 marzo 2026, nella fascia oraria 9 -18:
- restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;
Nella via San Paolo dal 23 febbraio al 7 marzo 2026, nella fascia oraria 9 -18:
- restringimento di carreggiata nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sorpasso nel tratto interessato dai lavori;
- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.
