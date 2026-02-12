È morto all'età di 92 anni, compiuti il 27 dicembre scorso, Carmelo Alfonso, giornalista sportivo della Rai, volto noto di Novantesimo minuto e per decenni figura storica dell'Ussi, l'Unione stampa sportiva italiana.

Nato ad Alghero nel 1933, ha lavorato sin da giovane a Cagliari, dove ha iniziato l'attività giornalistica all'Unione Sarda. È stato caposervizio dello sport alla Rai e corrispondente della Gazzetta dello Sport. Noto il suo impegno sindacale con l'Ussi per il mondo del giornalismo sportivo, sempre dalla parte dei giovani e dei tanti giornalisti precari.

È stato per decenni presidente dell'Ussi Sardegna, consigliere nazionale e vice presidente nazionale. Ha pubblicato il libro "Mussiaddu" (morsicalo), nel quale racconta fatti e curiosità della storia del pugilato sardo.

