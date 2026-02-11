Un ritorno sulle scene ora finamente in atto, in compagnia di una band amica: dopo l'inaspettato annullamento del live dello scorso 16 gennaio, i Dancæstral rimediano con un nuovo, doppio concerto questo venerdì 13 al Fabrik di Cagliari, dove si divideranno il palco con gli amici e concittadini Nlo. Tra sonorità atmosferiche, esplosioni climatiche e tinte progressive, le porte del locale di via Mameli 276 apriranno per le 21.

Combinando i termini anglofoni "dance" e "ancestral" per creare il loro nome condiviso, nell'idea di una musica istintiva e trascinante, i Dancæstral si formano nel capoluogo a metà del decennio scorso. E sfoggiando un immaginario cosmico e quasi etereo, il gruppo si richiama agli stilemi di progressive e alternative metal, tra sospensioni celestiali e ascensioni che anticipano un imminente caos: suoni di cui è intriso anche il debutto in studio, "The Ancestor" (2021).

Nascono invece nel 2022 gli Nlo, il cui nome non è altro che l'acronimo russo per "Ufo": ed effettivamente la band forgia un immaginario quasi fantascientifico e alieno, come spesso è di voga nello stoner, che non è però l'unico riferimento musicale per la band. Sullo sfondo di forti influenze alternative e nu metal gli Nlo costruiscono testi crudi e impegnati, portando avanti uno stile aggressivo e al contempo socialmente consapevole, tra salute mentale, protesta e pacifismo.

