Il mercato comunale di Santa Chiara si prepara a una nuova vita. L’amministrazione cagliaritana punta a rilanciare lo spazio, situato in uno dei cuori pulsanti della città ma da tempo in attesa di una nuova opportunità.

Il Comune lo fa attraverso una gara pubblica e, in particolare, con un bando sperimentale pubblicato sul sito istituzionale, della durata di due anni e con possibilità di proroga. L’intenzione è quella di affidare, previo studio di fattibilità economica, l’intera gestione a operatori economici privati che mantengano la funzione mercatale di Santa Chiara, garantiscano un progetto solido e sostenibile e assicurino la permanenza delle due attuali concessionarie.

«Il mercato più antico della città - scrive Zedda - deve assolvere prima di tutto alla sua funzione storica e rionale, al servizio dei residenti, commercializzando quindi in gran parte prodotti di qualità, ma ci sarà spazio anche per renderlo attrattivo e competitivo dal punto di vista turistico e artigianale».

Al termine dei due anni di sperimentazione, spiega l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra, «vedremo se il mercato ha ancora un senso in quella posizione e trarremo le nostre conclusioni. Siamo però convinti che un mercato civico nel cuore di Cagliari sia ancora oggi fondamentale».

