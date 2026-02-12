«Siamo rimasti buttati ore in aeroporto senza l’assistenza di nessuno».

Rabbia e musi lunghi all'aeroporto di Cagliari, dove decine di passeggeri sono rimasti in attesa sin dalle 7.30 di partire per Roma. Doveva essere il secondo collegamento in Continuità territoriale della giornata, invece il Boeing di Aeroitalia è decollato dopo tre ore.

Al Mario Mameli di Cagliari-Elmas il senso di ingiustizia ha scaldato gli animi su più aspetti, «con la sensazione precisa che ci hanno a lungo preso in giro», dicono i passeggeri rimasti a terra.

«Ufficialmente il nostro volo non è partito per la mancata presentazione dell'equipaggio. Un'assurdità - sottolinea Simone Marrocu, 38 anni, imprenditore -. Altro fatto grave il regolare decollo del volo dopo il nostro, quello delle 9,30, senza che nessuno di noi sia stato riprotetto».

Solo alle 10.20, ai passeggeri bloccati è stata comunicata la partenza per Roma. Tra loro anche il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessi.

