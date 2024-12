Notte di sangue in via Newton a Cagliari: davanti a una discoteca è scoppiata una lite furibonda e sono spuntati dei coltelli. Alla fine in tre sono rimasti feriti ma per fortuna non in modo grave: un diciassettenne è stato accompagnato al Brotzu, un ventenne al Santissima e un 23enne al Policlinico. Nessuno è in pericolo di vita.

Subito dopo l’intervento dei soccorritori del 118, sono stati gli agenti delle volanti a lavorare su quanto accaduto insieme agli investigatori della Squadra Mobile.

È probabile che tra i rivali ci sia stato qualche screzio o qualche discussione per futili motivi o per qualche apprezzamento a una ragazza. Poi lo scontro fisico e l’uso dei coltelli. Alla fine il personale della sicurezza della discoteca e la richiesta dell’intervento dei soccorsi e della Polizia.

Ora sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità, oltre all’eventuale coinvolgimento di altre persone.

