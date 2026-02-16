Iniziano a essere frequenti gli incidenti tra auto e metro leggera a Cagliari: «Serve maggiore sicurezza, con sistemi innovatici già in uso in altre città». A sostenerlo in un’interrogazione è il consigliere comunale dell’opposizione Nando Secchi (Lega-Anima Sardegna), che con i colleghi di coalizione chiede un intervento dell’amministrazione per arginare il fenomeno.

I punti critici sono i passaggi a livello: «Gli episodi recenti evidenziano la necessità di potenziare le misure di prevenzione e controllo nei

punti di intersezione tra la rete stradale e la linea della metro leggera», spiega Secchi. Tecnologie moderne come sensori radar, sistemi Pai-Pl, telecamere di monitoraggio «sono già disponibili e adottate in altre città per ridurre il rischio di incidenti».

Per prevenire gli incidenti, si legge nel documento «è fondamentale adottare misure di sicurezza efficaci, come l'installazione di sbarre e segnalazioni luminose e acustiche. La sicurezza dei cittadini e la fluidità del traffico urbano devono essere priorità assolute per l’amministrazione comunale, anche alla luce dell’incremento del traffico veicolare in città (oltre 130.000 auto circolanti e una media di 170.000 ingressi giornalieri)».

Per questo viene chiesto al sindaco e all’assessore alla Mobilità «quali interventi immediati si intendano adottare per garantire maggiore sicurezza nei passaggi a livello della metropolitana leggera (es. installazione di barriere complete, potenziamento dei segnali luminosi e acustici, sistemi di rilevamento ostacoli)» e se «sia previsto un piano di manutenzione straordinaria e di verifica delle attuali infrastrutture di protezione».

