Oristano
17 febbraio 2026 alle 07:33aggiornato il 17 febbraio 2026 alle 07:34
Sartiglia, è il giorno del Gremio dei FalegnamiDopo le 14 stelle dei Contadini, nuove emozioni con la tradizionale corsa del martedì
Dopo le 14 stelle conquistate domenica durante la Sartiglia dei Contadini, oggi a Oristano tocca alla Sartiglia dei Falegnami. Graziano Pala, il capocorsa: «Spero sia una bella giornata».
Videolina seguirà in diretta la vestizione dalle 11, tutta la giostra su Sardegna 1 (canale 99 del digitale terrestre), con commento in lingua sarda.
