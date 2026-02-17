Dopo le 14 stelle conquistate domenica durante la Sartiglia dei Contadini, oggi a Oristano tocca alla Sartiglia dei Falegnami. Graziano Pala, il capocorsa: «Spero sia una bella giornata».

Videolina seguirà in diretta la vestizione dalle 11, tutta la giostra su Sardegna 1 (canale 99 del digitale terrestre), con commento in lingua sarda.

