Al via a Pirri il cantiere per le opere antialluvione e la manutenzione straordinaria della rete pluviale. E da lunedì cambiano le regole di circolazione in piazza Italia.

Il tratto interessato è quello compreso tra via Emanuele Filiberto e via Valerio Pisano. Nel periodo tra il 15 gennaio e il 10 marzo, saranno adottate le seguenti prescrizioni:

la chiusura alla circolazione veicolare nella Via Italia, nel tratto compreso tra la via Emanuele Filiberto e la via Dolianova;

l'istituzione del segnale di fermarsi e dare la precedenza (STOP) nella Via Italia all'intersezione con la via Pisano;

l'istituzione del limite di velocità di 30 Km/ora nella via Italia come da elaborato planimetrico allegato all’Ordinanza.

In via Italia, nel tratto compreso tra la via Pisano e la via Dolianova, il transito è consentito:

ai veicoli per le operazione di carico e scarico;

ai veicoli per accesso alle attività commerciali;

ai mezzi di emergenza e soccorso;

ai veicoli dei residenti;

ai veicoli dei disabili;

ai mezzi di raccolta della N.U.

Previste:

l'istituzione del senso unico di circolazione nella via Emanuele Filiberto con senso di percorrenza da via Italia a via Duca di Genova;

l'istituzione del senso unico di circolazione nella via Duca di Genova, nel tratto compreso tra la via Emanuele Filiberto e la via del Lentisco con senso di percorrenza da via Emanuele Filiberto e la via del Lentisco;

l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra nella via Italia all'intersezione con la via Emanuele Filiberto;

l'istituzione della direzione obbligatoria diritto nella via Duca di Genova all'intersezione con la via Emanuele Filiberto;

l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra nella via Del Ginepro all'intersezione con la via Duca di Genova;

l'istituzione della direzione obbligatoria a destra nella via Duca di Genova all'intersezione con la via del Lentisco;

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, validità 0-24, nella via Duca di Genova ambo i lati nel tratto compreso tra la via Emanuele Filiberto e la via Centrale;

l'istituzione della direzione obbligatoria a sinistra nella via Italia all'intersezione con la via Pisano eccetto: veicoli per le operazione di carico e scarico; veicoli per accesso alle attività commerciali; Mezzi di emergenza e soccorso; Veicoli dei residenti; Veicoli dei disabili; Mezzi di raccolta della N.U.

L’istituzione della direzione obbligatoria dritto nella via Italia all’intersezione con la via Porto Botte;

L’istituzione e la regolamentazione del transito mediante l’installazione dell’impianto semaforico nell’intersezione tra via Italia e via Sironi con modalità di funzionamento dalle 00,00 alle 24,00;

A semaforo spento o lampeggiante, i veicoli che percorrono la via Sironi hanno l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP).

