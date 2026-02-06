Mezzi di soccorso in azione questo pomeriggio all’aeroporto “Mario Mameli” di Elmas, dove un Boeing della compagnia Ryanair, partito da Palermo e diretto a Rabat, è atterrato nello scalo cagliaritano dopo la richiesta di attivazione della procedura d’allarme da parte del pilota.

Il velivolo era impegnato in un volo tecnico e a bordo non erano presenti passeggeri. Come previsto dal protocollo di sicurezza, è stato attivata l’apposita risposta con l’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i nuclei nautici e sommozzatori, la squadra della centrale e cinque mezzi del distaccamento aeroportuale.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata