Cagliari, l’aereo attiva la procedura d’allarme in volo: mezzi di soccorso in pistaSul posto vigili del fuoco, nuclei nautici e sommozzatori
Mezzi di soccorso in azione questo pomeriggio all’aeroporto “Mario Mameli” di Elmas, dove un Boeing della compagnia Ryanair, partito da Palermo e diretto a Rabat, è atterrato nello scalo cagliaritano dopo la richiesta di attivazione della procedura d’allarme da parte del pilota.
Il velivolo era impegnato in un volo tecnico e a bordo non erano presenti passeggeri. Come previsto dal protocollo di sicurezza, è stato attivata l’apposita risposta con l’intervento dei vigili del fuoco.
Sul posto sono intervenuti i nuclei nautici e sommozzatori, la squadra della centrale e cinque mezzi del distaccamento aeroportuale.
(Unioneonline/v.f.)