Irregolarità nella gestione degli alimenti: è quanto hanno riscontrato i carabinieri durante alcuni controlli effettuati nella notte in un chiosco di via Leonardo da Vinci a Cagliari.

Sanzionato il gestore, un 54enne residente in città.

I militari hanno anche provveduto alla chiusura della cucina del locale, con stop all'attività di preparazione per la somministrazione di alimenti, in attesa che venga presentata dal gestore ulteriore documentazione.

Disposto anche il sequestro amministrativo dei locali contenenti vari utensili da cucina.

Sempre nel corso dei controlli effettuati nella notte, un cittadino senegalese 41enne residente a Quartu Sant’Elena è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in ferro massiccio, per la quale non è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere.

(Unioneonline/v.l.))

