Se ci si chiedesse ancora il perché del traffico spesso bloccato in città, basta percorrere in diversi momenti della giornata via Sonnino (e non solo) a Cagliari.

In più occasioni, l’ultima poco fa intorno alle 12.30 (protagoniste una Smart e altre due utilitarie), le auto parcheggiate con la massima serenità in doppia fila su un tratto con sole due corsie creano un impedimento che costringe gli automobilisti in movimento a occupare l’unico spazio libero, sulla loro sinistra, chiudendo il passaggio agli altri e provocando dunque rallentamenti.

Non basta attivare le quattro frecce, come a dire: mi fermo solo un attimo. È anche questione di buona creanza e rispetto per gli altri. Che in città scarseggiano.

