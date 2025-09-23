Una impressionante tromba marina si è sviluppata nel mare del Poetto intorno a mezzogiorno. 

Il fenomeno era ben visibile anche da altre parti della città: preannuncia una perturbazione in avanzamento dai settori occidentali che potrebbe portare piogge intense nelle prossime ore. 

Ieri era stata diramata un’allerta meteo.  

(Unioneonline/E.Fr.)

