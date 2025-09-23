meteo
23 settembre 2025 alle 12:25aggiornato il 23 settembre 2025 alle 12:30
Cagliari, impressionante tromba marina nel Golfo degli AngeliFenomeno visibile dal Poetto ma anche dal resto della città: arriva una forte perturbazione
Una impressionante tromba marina si è sviluppata nel mare del Poetto intorno a mezzogiorno.
Il fenomeno era ben visibile anche da altre parti della città: preannuncia una perturbazione in avanzamento dai settori occidentali che potrebbe portare piogge intense nelle prossime ore.
Ieri era stata diramata un’allerta meteo.
(Unioneonline/E.Fr.)
