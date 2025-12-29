«Usate quelli legali e seguite le indicazioni». Sono i consigli degli artificieri della Polizia di Cagliari per l'uso di botti e fuochi d'artificio in vista dei festeggiamenti del Capodanno. L'agente Riccardo Rossetti spiega la differenza tra i vari tipi di esplosivi: quelli che possono essere acquistati dai maggiorenni, quelli che possono essere utilizzati solo con autorizzazione e quelli invece illegali.

