È stato fermato dalla polizia locale di Cagliari un 35enne che, nel pomeriggio di oggi, ha distrutto il vetro laterale di un’auto in sosta per rubare un tablet che era conservato all’interno della vettura.

L’uomo si è poi dato alla fuga, ma è stato rintracciato in piazza del Carmine dagli agenti anche mediante il tracciamento della posizione del dispositivo.

Il 35enne, un cittadino straniero, è stato fermato mentre tentava di allontanarsi verso via Sassari con in mano un borsone da palestra: all’interno il tablet appena rubato oltre ad altri oggetti di cui non è stato in grado di precisare la provenienza.

Sprovvisto di documenti e portato prima al Gabinetto di polizia scientifica per l’identificazione, il 35enne è poi stato accompagnato al Comando di via Crespellani. Per lui la denuncia a piede libero per il reato di ricettazione.

Il tablet è già stato restituito alla legittima proprietaria.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata