Si è costituito oggi a Cagliari, presentandosi spontaneamente al Comando della Polizia locale di via Crespellani, il 57enne responsabile dell’investimento, alla vigilia di Natale, di una donna in via Po a Cagliari.

L’uomo, con precedenti penali e residente a Pula, è arrivato al Comando accompagnato dal proprio legale. Per lui l’immediato ritiro della patente di guida, dovrà inoltre rispondere di fuga e omissione di soccorso.

L’incidente era avvenuto nella serata del 24 dicembre: la donna investita, una trentenne, aveva riportato ferite e lesioni gravi ed era stata accompagnata dal 118 al Brotzu in codice rosso, dove era stata poi dimessa con una prognosi di trenta giorni. L’auto guidata dal 57enne, che non si era fermato dopo l’investimento, era poi stata rintracciata dalla Polizia locale grazie alle immagini della videosorveglianza e alle testimonianze raccolte: si trattava di una vettura a noleggio, a disposizione nelle ore dell’incidente del 58enne di Pula, risultato però irreperibile.

Oggi la svolta, con l’uomo che si è consegnato spontaneamente forse sentendosi braccato.

Non si è trattato di un episodio isolato: sempre fra il 24 e il 26 dicembre il personale del Corpo di Polizia Locale è intervenuto per i rilievi di altri due incidenti con auto pirata, fortunatamente senza feriti. Anche in tali circostanze, i veicoli responsabili sono stati rintracciati grazie alle tracce lasciate sul posto e alla preziosa collaborazione dei testimoni.

(Unioneonline)

