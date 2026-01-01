Cagliari, il Bibliobus continua il suo tour: ecco le date di gennaio 2026Il calendario delle fermate prenderà il via il 2 gennaio a La Palma
Anche nel mese di gennaio 2026 il Bibliobus, la biblioteca mobile del Comune di Cagliari, continuerà il suo servizio itinerante nei quartieri della città, con l’obiettivo di promuovere la lettura e facilitare l’accesso all’informazione attraverso la consultazione e il prestito di libri.
Il calendario delle fermate prenderà il via il 2 gennaio in via Euro, nel quartiere La Palma, dove il Bibliobus sarà presente dalle 9 alle 13; la stessa tappa verrà ripetuta il 9, il 16, il 23 e il 30 gennaio, sempre nella fascia mattutina.
Nel pomeriggio del 5 gennaio, dalle 15 alle 19, il mezzo sosterà al Parco Giovanni Paolo II, fermata che tornerà anche il 12, il 19 e il 26 gennaio, negli stessi orari.
Martedì 13 gennaio il Bibliobus sarà presente in via Giotto, a Mulinu Becciu, dalle 9 alle 13, per poi spostarsi nel pomeriggio in via Stoccolma, a Genneruxi, dove resterà dalle 15 alle 19. Lo stesso programma verrà replicato il 20 e il 27 gennaio.
Giovedì 15 e giovedì 29 gennaio, invece, la biblioteca mobile farà tappa al mercato di via Quirra, nel quartiere Is Mirrionis, dalle 9 alle 13.
Il calendario prevede inoltre due fermate pomeridiane al Parco Ex Vetreria di Pirri, venerdì 9 e venerdì 23 gennaio, entrambe dalle 15 alle 19.
Durante le soste è possibile consultare i volumi a bordo e usufruire del servizio di prestito.
Il Bibliobus accoglie anche richieste e suggerimenti di lettura: i cittadini possono segnalare i titoli di interesse scrivendo all’indirizzo bibliobus@comune.cagliari.it, inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 9019746 o rivolgendosi direttamente al personale durante le fermate programmate.
(Unioneonline/Fr. Me.)