Anche nel mese di gennaio 2026 il Bibliobus, la biblioteca mobile del Comune di Cagliari, continuerà il suo servizio itinerante nei quartieri della città, con l’obiettivo di promuovere la lettura e facilitare l’accesso all’informazione attraverso la consultazione e il prestito di libri.

Il calendario delle fermate prenderà il via il 2 gennaio in via Euro, nel quartiere La Palma, dove il Bibliobus sarà presente dalle 9 alle 13; la stessa tappa verrà ripetuta il 9, il 16, il 23 e il 30 gennaio, sempre nella fascia mattutina.

Nel pomeriggio del 5 gennaio, dalle 15 alle 19, il mezzo sosterà al Parco Giovanni Paolo II, fermata che tornerà anche il 12, il 19 e il 26 gennaio, negli stessi orari.

Martedì 13 gennaio il Bibliobus sarà presente in via Giotto, a Mulinu Becciu, dalle 9 alle 13, per poi spostarsi nel pomeriggio in via Stoccolma, a Genneruxi, dove resterà dalle 15 alle 19. Lo stesso programma verrà replicato il 20 e il 27 gennaio.

Giovedì 15 e giovedì 29 gennaio, invece, la biblioteca mobile farà tappa al mercato di via Quirra, nel quartiere Is Mirrionis, dalle 9 alle 13.

Il calendario prevede inoltre due fermate pomeridiane al Parco Ex Vetreria di Pirri, venerdì 9 e venerdì 23 gennaio, entrambe dalle 15 alle 19.

Durante le soste è possibile consultare i volumi a bordo e usufruire del servizio di prestito.

Il Bibliobus accoglie anche richieste e suggerimenti di lettura: i cittadini possono segnalare i titoli di interesse scrivendo all’indirizzo bibliobus@comune.cagliari.it, inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 9019746 o rivolgendosi direttamente al personale durante le fermate programmate.

