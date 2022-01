Sarebbero almeno 500 i no-vax che questa mattina hanno protestato a Cagliari, davanti al Consiglio regionale, contro gli ultimi provvedimenti anti-Covid del governo tra cui l’obbligo vaccinale agli over 50 pena sanzioni fino a 1.500 euro.

In pochissimi avevano la mascherina, molti sventolavano Tricolori, bandiere dei Quattro mori e della pace urlando contro la presunta “dittatura sanitaria” e per la “disobbedienza civile”. Qualcuno esibiva anche la scritta “ebreo” appesa al collo.

Altre 200 persone circa si sono ritrovate invece davanti al Comune per poi sfilare in via Roma.

"Ci vogliono segregare - ha detto un manifestante al megafono - ci sono persone che devono essere curate e non possono partire".

In collegamento sono intervenuti anche Gian Luigi Paragone, leader di Ital Exit, e l'europarlamentare Francesca Donato. In presenza, invece, c’era il deputato sardo Pino Cabras.

Un legale ha parlato di tamponi effettuati ai bambini: "Pronti a ricorrere in tutte le sedi". Durante la manifestazione c’è stata anche una raccolta di firme contro la vaccinazione ai bambini.

