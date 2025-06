Mastelli dei rifiuti lasciati in strada tutti i giorni, tutto il giorno, proprio davanti all’ingresso del parco di Monte Urpinu, in via Pietro Leo. Una situazione diventata insostenibile per i residenti della zona, costretti a convivere con odori sgradevoli e degrado urbano per 365 giorni all’anno.

I bidoni del locale al parco, utilizzati per la raccolta porta a porta, vengono lasciati permanentemente sul marciapiede e lungo la carreggiata, restringendo lo spazio per il passaggio dei pedoni e creando disagi anche alla viabilità.

Stanchi e esasperati, gli abitanti della via hanno deciso di scrivere al Comune per chiedere un intervento immediato della polizia locale, affinché vengano effettuati controlli e vengano ripristinate le regole di decoro e igiene.

«Oltre al disagio pratico, c’è anche un problema di immagine – spiegano alcuni residenti –. È uno degli accessi principali al parco e si presenta ogni giorno con i bidoni stracolmi, a qualsiasi ora».

«La nostra speranza – afferma Mariella Santoni «è che il Comune intervenga rapidamente per restituire ordine e pulizia a una delle zone verdi più frequentate della città».

© Riproduzione riservata