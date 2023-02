Cagliari si rifà il look. Il Comune mette a disposizione 13 milioni di euro per tre anni per rifare le strade: nuove pavimentazioni, nuovi marciapiedi, nuova segnaletica , fino alla riparazione di buche. Nell’appalto rientra anche la gestione per la manutenzione degli ascensori di Castello: l’appalto prevede che le urgenze siano gestite con un intervento entro 20 minuti dalla segnalazione. Al di fuori delle urgenze, la società è tenuta a intervenire entro 24 ore.

Il bando è stato assegnato lo scorso agosto e adesso l’amministrazione traccia la linea dei primi sei mesi di attività del Global Service. «È un appalto importante», dice il sindaco Paolo Truzzu, «che ci aiuterà a migliorare la viabilità in città».

Sono tante le novità del nuovo appalto: il numero verde per le segnalazioni dei cittadini (800116444) per esempio, è uno di questi. «Tutto il sistema è georeferenziato, ci aspettiamo una grande partecipazione dei cagliaritani attraverso il numero verde. Interverremo sulla base delle criticità , cercando di dare le risposte più urgenti».

© Riproduzione riservata