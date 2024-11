«La città di Cagliari, grazie a una forte collaborazione con la presidente della Regione, con gli assessorati competenti e con il Consiglio regionale, può contare sull’avvio di importanti interventi di riqualificazione a favore della collettività». Lo annuncia il sindaco Massimo Zedda, a poco più di 48 ore da quanto affermato - fra le altre cose - sul progetto per il nuovo stadio e la riapertura dell'Anfiteatro.

Nel dettaglio, 2 milioni saranno stanziati per il rifacimento dei parapetti del Bastione e il restauro degli infissi e della balaustre del bastione di Saint Remy, lato passeggiata coperta. «Un luogo che ha già ripreso a fiorire grazie ad alcuni eventi di cultura e spettacolo che hanno richiamato un grande pubblico, come il recente festival Marina Cafè Noir», ricorda il sindaco. Fra gli altri luoghi storici della città di Cagliari interessati dai lavori di manutenzione figurano l’Auditorium, il teatro di piazza Dettori e Villa Muscas.

«Stiamo individuando inoltre un’area incolta da riqualificare per essere destinata alla figura di Aldo Moro, statista ed ex presidente del Consiglio, assassinato dal terrorismo», anticipa Zedda. «Andremo inoltre a completare i lavori nelle strutture sportive di via Crespellani a Su Planu, nel campo da calcio della scuola calcio Gigi Riva e nel tetto della Chiesa di Sant’Elia, e a mettere in sicurezza lo stabile adibito a oratorio della parrocchia di San Sebastiano a San Benedetto. Interventi che verranno seguiti e raccontati durante la nostra amministrazione».

