Il Comune di Cagliari si muove dopo i tanti incidenti in città, in particolare quello tragico dello scorso 23 novembre in viale Colombo con la diciassettenne Beatrice Loi morta dopo essere stata investita da un’auto. A poche ore dalla marcia di protesta di 2.000 studenti, che chiedono maggiore sicurezza, è il sindaco Massimo Zedda ad annunciare gli interventi: «Sono iniziati lunedì 9 dicembre i lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in viale Colombo». comunica il primo cittadino proprio in risposta alle richieste. «Successivamente si procederà in viale Diaz, viale Poetto e via Stamira, grazie al recente stanziamento di un milione di euro. Proseguiremo, in particolare, nelle strade vicine alle scuole e in quelle col più alto tasso di incidenti registrati. Oltre a questi sono compresi interventi quali varchi, piazze, isole salvagente, altri attraversamenti rialzati, segnalatori di velocità e zone 30».

Grazie alla collaborazione con il dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura (Diccar) dell’Università di Cagliari e con l’Università di Brescia, il Comune di Cagliari procederà con:

- il monitoraggio delle infrastrutture stradali urbane e alla valutazione dei dati sull’incidentalità;

- l’individuazione dei nessi causali tra lo stato delle infrastrutture stradali e gli incidenti;

- la valutazione degli interventi da attuare per migliorare la qualità delle infrastrutture e quindi la sicurezza della viabilità cittadina, alla luce delle analisi svolte;

- la definizione di interventi mirati di riqualificazione sulla rete viaria;

- l’attivazione di borse e contratti di ricerca;

- lo svolgimento di attività integrate tra ricerca e innovazione scientifica.

«L’attenzione è massima per i pedoni, per coloro che usano le due ruote e per i ciclisti, le cosiddette utenze deboli», prosegue il sindaco Zedda. «Garantiremo maggiore protezione con la sistemazione delle piste ciclabili esistenti e con l’ampliamento della rete in diverse zone della città, specialmente quelle adiacenti alle sedi universitarie».

«L’obiettivo, di concerto con la Polizia locale, è quello di ridurre gli incidenti e rendere Cagliari più sicura, facile da percorrere, potenziando il trasporto pubblico locale, la mobilità condivisa e risolvendo i diversi problemi che hanno ingolfato il traffico cittadino. Tutto questo grazie anche all’incremento dei fondi stanziati con il consenso unanime del Consiglio comunale», conclude Zedda.

