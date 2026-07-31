Cagliari candidata per Euro 2032: Zedda invia i documenti a MalagòDopo il via libera definitivo del Comune al progetto del nuovo stadio la nota ufficiale è stata spedita al presidente della Figc
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Dichiarato l’interesse pubblico per la realizzazione del nuovo stadio, arriva la candidatura: il sindaco Massimo Zedda ha inviato la documentazione richiesta al presidente della Figc Giovanni Malagò per candidare Cagliari a ospitare le partite degli Europei di calcio del 2032 al “Gigi Riva” (come si dovrebbe chiamare l’impianto).
«La documentazione necessaria, richiesta con nota ufficiale dalla Federazione Italiana Gioco Calcio l'8 giugno», si legge in una nota di Palazzo Bacaredda, «è stata spedita al presidente della Figc» questa mattina.
Almeno sulla carta, il futuro dell’infrastruttura calcistica sembra prendere forma.
La missiva di Zedda risponde alla lettera con la quale Malagò all'inizio del mese aveva sollecitato lui, la governatrice Alessandra Todde e il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, a rispondere «nei tempi stabiliti alla richiesta della Uefa di documenti ed elaborati progettuali del nuovo stadio, occasione irripetibile per i territori interessati».
(Unioneonline/E.Fr.)