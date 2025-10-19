È stato arrestato a poche ore dai fatti il quindicenne ritenuto responsabile del violento accoltellamento avvenuto ieri sera in via Sicilia, nel quartiere della Marina a Cagliari. La vittima, un coetaneo, è stata colpita più volte con un coltello da cucina al termine di una lite scoppiata per futili motivi.

Il giovane ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, pur gravi, non sarebbero tali da far temere per la vita.

L’aggressore si era allontanato subito dopo il fatto, ma è stato rintracciato poco dopo grazie a un’operazione congiunta di carabinieri e polizia , impegnati sul territorio nel servizio interforze per la “movida” disposto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Cagliari.

Le ricerche hanno portato anche al ritrovamento dell’arma utilizzata: un coltello da cucina lungo circa trenta centimetri, abbandonato in una via non lontana dal luogo dell’aggressione.

Dopo le formalità di rito, il quindicenne è stato accompagnato al carcere minorile di Quartucciu, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile che coordina le indagini.

