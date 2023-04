Clamorosa protesta di un gruppo di ambulanti di Cagliari, che questa mattina hanno bloccato il traffico prima in via Roma, poi nel Largo Carlo Felice e successivamente sul lato del porto, l'unico transitabile, sedendosi in mezzo alla strada al grido di “Vogliamo lavorare”.

L’incursione, che ha creato pesanti disagi alla viabilità intorno al Municipio, è stata decisa dopo che il sindaco Paolo Truzzu ha rifiutato di incontrare una delegazione dei titolari dei camion bar, in città noti come “caddozzoni”, che da tempo chiedono il cambiamento del regolamento sulle concessioni di suolo pubblico. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i blitz di Nas e Polizia locale, che a seguito della scoperta di irregolarità hanno messo sotto sequestro le attività.

Sotto Palazzo Bacaredda c’è una ventina di manifestanti agguerriti. La tensione è salita all'improvviso, ma è massiccia la presenza di agenti della Municipale e di carabinieri.

