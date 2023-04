«Loro danno la colpa a noi, ma la responsabilità è del sindaco». Loro sono gli automobilisti incolonnati su via Roma lato porto, a Cagliari: sono centinaia, sotto il sole, a causa del blocco stradale imposto dagli ambulanti che chiedono un incontro in Comune per proporre le loro idee di modifica del regolamento sulle concessioni di suolo pubblico (QUI LA NOTIZIA).

A parlare è Gigi Spina, titolare del camion bar sequestrato dalla polizia locale in piazza Costituzione: «Dicono che siamo abusivi», dice ancora indicando il Municipio, «ma gli abusivi sono loro».

Ce l’ha con l’amministrazione. Quella che nelle ultime settimane si è divisa: da una parte ci sono coloro che hanno deciso di far rispettare regole violate anche da decenni, dall’altra invece quelli che hanno forse fatto promesse che non potevano mantenere.

Conseguenza: la rabbia dei proprietari dei “caddozzoni” è esplosa.

