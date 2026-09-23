i disagi
23 settembre 2026 alle 10:17aggiornato il 23 settembre 2026 alle 10:24
Cagliari, cantieri e incidenti: traffico in tilt attorno a piazza d’ArmiMattinata di caos, con la circolazione paralizzata a causa dei lavori per la rotatoria e inconvenienti ad auto e bus
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A Cagliari traffico paralizzato in tutta la zona attorno a piazza d’Armi: oltre ai lavori per piazzare i new jersey per la rotatoria, un bus si è fermato nella discesa di viale Merello e, a bloccare la circolazione, anche i rilievi per un incidente in via Cadello prima della rotonda con via Is Mirrionis.
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