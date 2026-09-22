È di un ferito trasportato in codice rosso in ospedale il bilancio di uno scontro avvenuto questa mattina intorno alle otto e trenta tra un’auto e una moto.

L’incidente è avvenuto in via del Fangario, sul posto la polizia municipale e due ambulanze. Forti le ripercussioni sul traffico con lunghe code di auto in viale Monastir e in via Puglia nei pressi del cimitero.

(Unioneonline/A.D.)

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