L’incidente
22 settembre 2026 alle 09:22aggiornato il 22 settembre 2026 alle 10:16
Scontro auto-moto all’ingresso di Cagliari, centauro in codice rossoIncidente in via del Fangario, motociclista in ospedale
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È di un ferito trasportato in codice rosso in ospedale il bilancio di uno scontro avvenuto questa mattina intorno alle otto e trenta tra un’auto e una moto.
L’incidente è avvenuto in via del Fangario, sul posto la polizia municipale e due ambulanze. Forti le ripercussioni sul traffico con lunghe code di auto in viale Monastir e in via Puglia nei pressi del cimitero.
(Unioneonline/A.D.)
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