Il pagamento degli stipendi di luglio è arrivato oggi. Per quelli di agosto occorrerà attendere, ma la promessa della fondazione San Saturino è quella di fare «ogni azione di recupero» necessaria per il pagamento del mese arretrato.

È quanto emerge dalla riunione che si è tenuta questa mattina a Cagliari tra i rappresentanti della Cgil Fp e la direzione del braccio operativo della Caritas diocesana. All’ordine del giorno il ritardo degli stipendi dei lavoratori, una situazione definita «grave» dal sindacato e che va avanti da tempo.

All’origine dei ritardi, come anticipato dal direttore della Caritas don Marco Lai, ci sarebbero una serie di crediti che la fondazione vanta nei confronti di altri enti e che non sono stati ancora incassati.

In particolare, secondo quanto viene reso noto dalla Cgil, il problema riguarderebbe criticità generate da «nuove procedure di rendicontazione» introdotte dal Ministero dell’Interno per i pagamenti relativi alle attività di accoglienza e «dalle modalità derivanti dalla gestione di interventi, per conto di alcuni Comuni, in regime di coprogettazione».

La speranza dei lavoratori, circa cento quelli coinvolti, è che dopo il pagamento dello stipendio di luglio i ritardi non si ripetano. La stessa Cgil ha annunciato di aver concordato un nuovo incontro con la fondazione entro ottobre.

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