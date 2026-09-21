La crisi colpisce anche chi aiuta. È il caso dei dipendenti della fondazione San Saturnino braccio operativo della Caritas diocesana di Cagliari per le attività di assistenza e solidarietà rivolte a persone in condizioni di bisogno e povertà.

Da mesi infatti non percepiscono lo stipendio. E ora a trovarsi in difficoltà sarebbero in tanti, si parla di circa cento dipendenti con ruoli diversi. Dagli operatori nei centri che accolgono le persone senza fissa dimora a chi lavora nell’amministrazione: «I ritardi ci sono sempre stati ma mai come in questi mesi» racconta un dipendente: «Non ci è stata data una motivazione particolare, ci è stato detto di aspettare e avere pazienza. L’ultimo stipendio è arrivato a giugno. Per tanti di noi la situazione è difficile perché abbiamo affitti o mutui da pagare».

La questione è nota anche ai sindacati. La Cgil una settimana fa ha inviato un sollecito indirizzato al direttore della fondazione don Marco Lai per avere risposte su quella che viene definita una «grave situazione» che va avanti da tempo.

A giugno e agosto la segretaria della Cgil Fp, Luisa Schirru, aveva manifestato forte preoccupazione per il protrarsi dei ritardi e, soprattutto, per l’assenza di adeguate e tempestive informazioni nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori. «La situazione permane sostanzialmente invariata – si legge in una comunicazione -, registrandosi ancora significativi ritardi nel pagamento delle retribuzioni e una persistente carenza di informazioni certe e puntuali rivolte al personale».

Per domani a mezzogiorno è previsto un incontro tra la Caritas e la Cgil. Intanto il direttore don Marco Lai spiega: «Siamo molto dispiaciuti per i ritardi ma chiediamo anche pazienza, noi siamo una fondazione e abbiamo tanti crediti nei confronti di enti pubblici che ancora dobbiamo ricevere. Ci sono ritardi nella ricezione di pagamenti, circa un milione di euro. Questa settimana in ogni caso pagheremo lo stipendio di agosto».

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