Cagliari, allarme per una fuga di gas in viale DiazUn mezzo di cantiere avrebbe danneggiato una tubatura. Vigili del fuoco in azione per la messa in sicurezza
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Momenti di apprensione stamattina in viale Diaz, a Cagliari, per la presenza di un forte odore di gas: tutto causato, secondo i primi accertamenti, dalla rottura di una tubazione da parte di un mezzo impegnato nel cantiere per la realizzazione del tracciato della metropolitana di superficie.
Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, attorno alle 11, per mettere in sicurezza la zona, con la chiusura temporanea al traffico, e consentire alle squadre della società del gas di effettuare i lavori di riparazione. L'emergenza è rientrata dopo un'oretta.