Cagliari, in piazza d’Armi sorge la nuova rotatoria: test prima di spegnere i semaforiOggi ci saranno le prove per il passaggio degli autobus
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Gli automobilisti hanno notato la novità questa mattina quando in piazza d’Armi sono comparsi gli operai del Comune.
Nella piazza sono state sistemate le barriere che delimiteranno la rotatoria che andrà a sostituire i cinque semafori che attualmente regolano il traffico.
Oggi sono in programma le prove per il passaggio degli autobus. «Se l’esito sarà positivo – spiega l’assessore al Traffico, Yuri Marcialis - si procederà a tracciare la segnaletica orizzontale e posizionare i “jersey” (le barriere di sicurezza) nella posizione definitiva». Poi i semafori andranno definitivamente in pensione.
(Unioneonline/A.D.)