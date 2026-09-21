Scontro e traffico in tilt alle porte della città. Un grave incidente stradale si è verificato nelle ultime ore lungo la 131 Dir, nei pressi dello snodo in uscita da Cagliari in direzione Sestu. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle autorità.

Le prime informazioni parlano di diversi feriti. Ma i mezzi di soccorso del 118, quelli dei Vigili del fuoco e della polizia municipale stanno incontrando ostacoli nel raggiungere il luogo dell'impatto a causa del traffico, completamente bloccato lungo l'arteria stradale e nelle aree limitrofe.

Gli agenti della polizia municipale cagliaritana sono al lavoro anche per cercare di gestire la circolazione e le lunghe code che si sono formate. La viabilità nell'intera zona risulta al momento paralizzata.

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