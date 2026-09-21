In merito alle criticità segnalate dalla Cisl sull’ospedale Binaghi di Cagliari, la Asl precisa che le limitazioni alla viabilità interna sono state adottate per ragioni di sicurezza. Inoltre il percorso dedicato alle persone con disabilità resta fruibile, mentre è già stato predisposto l’intervento di ripristino del muretto interessato dal recente cedimento.

«Le situazioni rappresentate sono già all’attenzione dell’azienda – si legge in una nota -, che ha tempestivamente attivato le strutture competenti per le necessarie verifiche e per l’individuazione degli interventi da attuare. Nella giornata odierna è stato effettuato un ulteriore sopralluogo presso le aree interessate, finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi, delle misure precauzionali adottate e delle criticità segnalate, nonché al necessario raccordo con le strutture tecniche competenti per la definizione e l’attuazione degli interventi di ripristino».

In merito alle osservazioni relative alla chiusura dell’accesso centrale e alle difficoltà di accesso per le persone anziane, i pazienti fragili e i cittadini con disabilità, l’azienda spiega che «l’area attualmente delimitata interessa il percorso di accesso centrale, caratterizzato dalla presenza di gradini e, pertanto, non idoneo alla fruizione autonoma da parte delle persone con disabilità motoria».

Sui fabbricati oggetto delle segnalazioni, la Asl precisa che gli stessi risultano attualmente inutilizzati e non destinati allo svolgimento di attività sanitarie o assistenziali. «Le relative aree sono state opportunamente delimitate e interdette all’accesso mediante l’adozione di misure precauzionali finalizzate a prevenire l’esposizione a potenziali situazioni di rischio».

(Unioneonline/A.D.)

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